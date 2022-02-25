Росія нанесла ракетний удар до аеропорту Рівного, - мер

Про це він повідомив у Facebook.



"По території Рівненського аеропорту відбулось потрапляння ракетного удару. Лише один, а не як пишуть кілька. Серйозних ушкоджень не нанесено", - написав мер.



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