Росія направила на навчання до Білорусі два дивізіони систем протиповітряної оборони "Тріумф" С-400
Російська Федерація направила два дивізіони ракетних комплексів С-400 до Білорусі для навчань, які мають відбутись у лютому
Про це повідомляє російський Інтерфакс.
"Підрозділи ППО здійснять марш комбінованим способом, на залізничному транспорті та своїм ходом, на незнайомі полігони республіки Білорусь", - заявили в Міноборони РФ.
Російське агентство опублікувало відео, на якому російські військові вантажать ракетні комплекси на залізничні платформи та відправляють, ймовірно, у Білорусь.
- Нагадаємо, у лютому Білорусь спільно з Росією проведе військові навчання на західних і південних кордонах країни.
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