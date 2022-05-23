Росія не відмовилась від планів захоплення Харківщини, для неї - це плацдарм, - Синегубов
Російська армія продовжує намагатись захопити Харківську область, бо вона має стратегічне значення
Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у ефірі телемарафону, передає РБК-Україна.
“Ворог розуміє, що Харківщина та Харків для них - це стратегічна область. Вони не полишили ідею захопити регіон, тому що для них це плацдарм й коридор для поповнення військ в Луганській та Донецькій областях”, - заявив Синєгубов.
Він зазначив, що найнебезпечнішими залишаються Вовчанський, Куп’янський та Ізюмський райони.
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