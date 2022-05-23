Росія не відмовилась від планів захоплення Харківщини, для неї - це плацдарм, - Синегубов

Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у ефірі телемарафону, передає РБК-Україна.

“Ворог розуміє, що Харківщина та Харків для них - це стратегічна область. Вони не полишили ідею захопити регіон, тому що для них це плацдарм й коридор для поповнення військ в Луганській та Донецькій областях”, - заявив Синєгубов.

Він зазначив, що найнебезпечнішими залишаються Вовчанський, Куп’янський та Ізюмський райони.