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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росія обстріляла Одещину ракетами "Кинджал", двоє людей госпіталізовано, - ОК "Південь"

Росія обстріляла Одещину ракетами "Кинджал", двоє людей госпіталізовано, - ОК "Південь"

9 травня, 2022 понедiлок
21:14
війна з Росією Ту-22М

Росія нанесла ракетний удар з літака по Одеській області, було випущено три ракети типу "Кинджал"  

Про це повідомило оперативне командування "Південь" у Telegram. 

"По Одещині нанесено черговий ракетний удар. 3 ракети типу "Кинджал" випущено з літака стратегічної авіації Ту-22", - йдеться у повідомленні.

Ракети влучили в об'єкти туристичної інфраструктури.

"Зруйновано 5 будівель. Пожежу ліквідовано, постраждалі 2 особи, які доставлені в лікарню. Триває розбір завалів, з під яких врятовано собаку", - заявили у командуванні.
 

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Одеська область
ракета
Ту-22
ракетний удар
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