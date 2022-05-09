Росія обстріляла Одещину ракетами "Кинджал", двоє людей госпіталізовано, - ОК "Південь"
Росія нанесла ракетний удар з літака по Одеській області, було випущено три ракети типу "Кинджал"
Про це повідомило оперативне командування "Південь" у Telegram.
"По Одещині нанесено черговий ракетний удар. 3 ракети типу "Кинджал" випущено з літака стратегічної авіації Ту-22", - йдеться у повідомленні.
Ракети влучили в об'єкти туристичної інфраструктури.
"Зруйновано 5 будівель. Пожежу ліквідовано, постраждалі 2 особи, які доставлені в лікарню. Триває розбір завалів, з під яких врятовано собаку", - заявили у командуванні.
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