Росія обстріляла Одещину ракетами "Кинджал", двоє людей госпіталізовано, - ОК "Південь"

Про це повідомило оперативне командування "Південь" у Telegram.

"По Одещині нанесено черговий ракетний удар. 3 ракети типу "Кинджал" випущено з літака стратегічної авіації Ту-22", - йдеться у повідомленні.

Ракети влучили в об'єкти туристичної інфраструктури.

"Зруйновано 5 будівель. Пожежу ліквідовано, постраждалі 2 особи, які доставлені в лікарню. Триває розбір завалів, з під яких врятовано собаку", - заявили у командуванні.

