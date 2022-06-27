Про це повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко у фейсбук.

"Окупанти обстріляли околицю Краматорська. Схоже на РСЗВ", - написав він.

За його словами, попередньо - обійшлося без жертв, але в селищі пошкоджений приватний будинок і гаражне приміщення.

Рятувальники продовжують роботу, рівень пошкоджень з’ясовується, додав Гончаренко.

Нагадаємо, 27 червня російські військові завдали ракетного удару по місту Кременчук Полтавської області, влучили у ТРЦ.

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