Росія обстріляла околицю Краматорська, - мер
Росія обстріляла околицю Краматорська , попередньо - без жертв
Про це повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко у фейсбук.
"Окупанти обстріляли околицю Краматорська. Схоже на РСЗВ", - написав він.
За його словами, попередньо - обійшлося без жертв, але в селищі пошкоджений приватний будинок і гаражне приміщення.
Рятувальники продовжують роботу, рівень пошкоджень з’ясовується, додав Гончаренко.
- Нагадаємо, 27 червня російські військові завдали ракетного удару по місту Кременчук Полтавської області, влучили у ТРЦ.
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