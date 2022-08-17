Росія обстріляла гуртожиток у Салтівському районі Харкова. Шість людей загинуло, 16 - поранено
Ввечері, 17 серпня, російський агресор вдарив по гуртожитку у Салтівському районі Харкову
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Обстріл стався близько 21:00-21:30, 17 серпня. Спершу Терехов заявив, що прильот зафіксовано поруч з багатоповерхівкою у Салтівському районі. На місці удару сильна пожежа.Станом на 22:15 відомо про, як мінімум 3 загиблих людей і 10 поранених.
О 22:34 кількість жертв зросла до 6. Поранено - 16.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл Харкова і заявив, що росіяни вдарили по гуртожитку.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.2
Купівля 39.2Продаж 40.08
-
EUR
Купівля 39.62Продаж 40.73
- Актуальне
- Важливе