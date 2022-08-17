Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Обстріл стався близько 21:00-21:30, 17 серпня. Спершу Терехов заявив, що прильот зафіксовано поруч з багатоповерхівкою у Салтівському районі. На місці удару сильна пожежа.

Станом на 22:15 відомо про, як мінімум 3 загиблих людей і 10 поранених.

О 22:34 кількість жертв зросла до 6. Поранено - 16.





Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл Харкова і заявив, що росіяни вдарили по гуртожитку.

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