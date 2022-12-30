Росія обстріляла Сумщину з гелікоптера, мінометів і безпілотником. Пошкоджено приватний будинок

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Від російських ударів постраждали Білопільська, Краснопільська і Великописарівська громади.

По Білопіллю росіяни вели мінометний вогонь. Відомо про 34 прильоти. Внаслідок обстрілу пошкоджений приватний будинок. Там вибиті вікна та зруйнований паркан.

"Краснопільська громада: росіяни скинули із безпілотника 4 вибухівки по прикордонню. Також двічі відкривали вогонь з мінометів. Загалом було 9 прильотів. Великописарівська громада: армія РФ обстріляла з гелікоптера прикордоння. Випустили 4 ракети НУРС", - йдеться у повідомленні.

Силами ППО над Сумщиною також були збиті 2 крилаті ракети.

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