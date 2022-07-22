Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Слов'янськ знову під ударами російських окупантів. Росіяни вкотре обстріляли житлові квартали міста. На даний час відомо про щонайменше трьох поранених людей, шість пошкоджених п'ятиповерхівок та кілька приватних будинків", - написав Кириленко.

За попередньою інформацією, обстріл Слов'янська російські окупанти здійснили касетними боєприпасами.

"Російська армія чинить злочини на українській землі, руйнуючи наші міста і селища, вбиваючи мирних людей. За все доведеться відповісти!", - наголосив Павло Кириленко.

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