Росія обстріляла житлові квартали Слов'янська касетними боєприпасами
На Донеччині російський агресор касетними боєприпасами завдав удар по житлових кварталах Слов'янська
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Слов'янськ знову під ударами російських окупантів. Росіяни вкотре обстріляли житлові квартали міста. На даний час відомо про щонайменше трьох поранених людей, шість пошкоджених п'ятиповерхівок та кілька приватних будинків", - написав Кириленко.
За попередньою інформацією, обстріл Слов'янська російські окупанти здійснили касетними боєприпасами.
"Російська армія чинить злочини на українській землі, руйнуючи наші міста і селища, вбиваючи мирних людей. За все доведеться відповісти!", - наголосив Павло Кириленко.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.48
Купівля 37.48Продаж 38.65
-
EUR
Купівля 37.88Продаж 39.15
- Актуальне
- Важливе