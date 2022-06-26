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Росія перебуває "за кілька годин" від дефолту, - Bloomberg

26 червня, 2022 неділя
13:59
Економіка Дефолт Росії

Американський телеканал інформує, що РФ "за кілька годин" до свого першого за сторіччя іноземного дефолту

Про це інформує американський міжнародний телеканал Bloomberg.

"Після місяців балансування на межі дефолту Росія тепер знаходиться всього "за кілька годин" до драматичного моменту фінансової битви, яку США та інші вели проти Кремля через його вторгнення в Україну", - йдеться в повідомленні.

У неділю ввечері закінчується російський пільговий період приблизно на $100 мільйонів пропущених виплат по облігаціях, заблокованих через широкі санкції: "Офіційної декларації не буде, і Росія вже оскаржує це призначення, але якщо інвестори не отримають гроші до встановленого терміну, у понеділок вранці відбудеться "випадок дефолту", згідно з документами облігацій".

Росія після санкцій стала економічним, фінансовим і політичним ізгоєм у більшості світових країн. 

"Для Росії це стане першим іноземним дефолтом після того, як більшовики відмовилися від боргів царської епохи в 1918 році. На початку цього року країна була дуже близька до такого моменту, але зуміла втекти, змінивши методи оплати. Згодом цей альтернативний шлях був перекритий у травні – всього за кілька днів до виплати 100 мільйонів доларів – коли США закрили лазівку в санкціях, яка дозволяла американським інвесторам отримувати виплати за державними облігаціями", - додали у відомстві.

Власники облігацій можуть об’єднатися, щоб зробити власну заяву, утім, ймовірно, вони вважають краще почекати, стежити за війною в Україні рівнем санкцій, щоб з’ясувати шанси повернути свої гроші або хоча б частину з них.

"Оголошення дефолту є символічною подією. Російський уряд вже втратив можливість випускати борг у доларах. Вже зараз Росія не може позичати у більшості закордонний країн", - сказав економіст дослідницького інституту Номура в Токіо Такахіде Кіучі.

Оскільки санкції проти російських органів влади, банків і фізичних осіб дедалі більше перекривають шляхи платежів, Росія стверджує, що виконала свої зобов’язання перед кредиторами, перерахувавши травневі платежі місцевому платіжному агенту, навіть якщо інвестори не мають власних коштів.  

Міністр фінансів Антон Силуанов назвав виправданням для зміни валюти "форс-мажор", назвавши ситуацію "фарсом": "Є всі підстави стверджувати, що, штучно забороняючи Російській Федерації обслуговувати зовнішній суверенний борг, метою є застосування ярлика "дефолт. Будь-хто може заявити все, що йому заманеться, і спробувати застосувати такий ярлик. Але кожен, хто розуміє ситуацію, знає, що це ні в якому разі не дефолт".

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Росія
дефолт
війна з Росією
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