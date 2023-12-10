Дуже важливо чути це з вуст президента найбільшого союзника України. Бо нині Вільний Світ живе в упевненості, що їм нічого не загрожує.

Що якщо десяток "хаймарсів" у руках українців зірвали просування орди минулого року, дюжина сучасних ракет поламала московську логістику і засліпила кримську ППО, а сотня з хвостиком танків навіть без прикриття з повітря допомогла вгризтися в ешелоновану оборону, — то НАТО з сотнями ракетних систем, тисячами танків, роями дронів і перевагою в повітрі точно відібʼє атаку чи на країни Балтії, чи на будь-який інший фланг Альянсу. Вже не кажучи про ядерний щит.

Тому очевидна для нас фраза, що Україна захищає не лише себе, а і Європу та весь демократичний світ, — не сприймається.

Тому у Вільному Світі, коли відійшло захоплення подвигом наших Воїнів, питання безпеки почали затьмарюватися політичним порядком денним. Питаннями мігрантів, фермерів, далекобійників,- а то і відверто боротьбою за збереження корупційних доходів від оборудок з Москвою.

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Тому так важливо, що президент США озвучив просту думку: Путін і Росія — загроза не лише для України. Бо Росія піде далі.

При тому є безліч способів, як нівелювати технологічну та військову перевагу Заходу: економічних, гуманітарних, популістсько-політичних, інформаційних… Та й досвід гібридних агресій у Москви чималий.

Але за заявою Байдена має виникнути системна кампанія. В якій Україна зобовʼязана використати всі ресурси та можливості. Без політичних ревнощів і підліткового зухвальства.

Щоб донести аргументи на всіх рівнях, а контраргументи й негативні емоції збити в зародку.

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Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання

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