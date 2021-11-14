Росія почала постачати Індії ракетні комплекси С-400 за контрактом на $5,5 млрд

Про це заявив директор Федеральної служби військово-технічного співробітництва РФ Дмитро Шугаєв, повідомляє Голос Америки.

За його словами, перший дивізіон комплексів С-400 прибуде до Індії до кінця року.

"Перші поставки вже почалися", - сказав Шугаєв на аерокосмічній виставці в Дубаї (ОАЕ).

В Індії заявили, що угода вартістю $5,5 млрд про постачання п'яти зенітно-ракетних комплексів великої дальності потрібна їй для протидії загрозі з боку Китаю.

Через угоду з Росією Індії загрожують фінансові санкції з боку США відповідно до закону про протидію противникам Америки.

У Делі запевняють у підтримці стратегічного партнерства як зі США, так і з Росією. Вашингтон заявив Індії, що для неї не буде зроблено виняток із закону.

Минулого року на підставі цього закону США ввели санкції проти союзника з НАТО Туреччини через закупівлю Анкарою російських комплексів С-400.

Нагадаємо, у червні 2020 року Москва та Анкара досягли згоди щодо постачання другого комплекту зенітно-ракетних комплексів С-400 до Туреччини.

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