Росія почала триденні військові навчання в окупованому Криму
Росія почала навчання десантників на території окупованого Криму
Про це повідомляє ТАСС.
Окупанти проводитимуть тренування протягом трьох днів на полігоні Опук.
Вказано, що навчання розпочнуться з "марш-кидка підрозділів" до місця виконання завдань, для цього використовують бойові машини десанту БМД-4М і бронетранспортери БТР-МДМ "Ракушка".
Росіяни у кінці навчань планують "відпрацювати заплановані наступальні дії, що завдають шкоди умовному противнику" вогнем з танків Т-72Б3, 120-мм самохідно-артилерійських знарядь 2С9 "Нона-С" і 122-мм гаубиць Д-30.
РФ також використовуватиме різну зброю. Серед них - автомати АК-12, кулемети "Печеніг", гранатомети РПГ-7Д, кулемет "Корд", піхотний вогнемет РПО-А "Джміль", автоматичний 30-мм гранатомет АГС-30 та снайперське озброєння.
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