Росія почала триденні військові навчання в окупованому Криму

Про це повідомляє ТАСС.

Окупанти проводитимуть тренування протягом трьох днів на полігоні Опук.

Вказано, що навчання розпочнуться з "марш-кидка підрозділів" до місця виконання завдань, для цього використовують бойові машини десанту БМД-4М і бронетранспортери БТР-МДМ "Ракушка".

Росіяни у кінці навчань планують "відпрацювати заплановані наступальні дії, що завдають шкоди умовному противнику" вогнем з танків Т-72Б3, 120-мм самохідно-артилерійських знарядь 2С9 "Нона-С" і 122-мм гаубиць Д-30.

РФ також використовуватиме різну зброю. Серед них - автомати АК-12, кулемети "Печеніг", гранатомети РПГ-7Д, кулемет "Корд", піхотний вогнемет РПО-А "Джміль", автоматичний 30-мм гранатомет АГС-30 та снайперське озброєння.