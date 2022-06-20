Росія прагне відновити роботу портів Херсона і Скадовська, щоб вивозити крадене зерно, - очільник ОВА Лагута
Окупанти планують відновити роботу портів Херсона і Скадовська для вивезення краденого врожаю
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Геннадій Лагута у "Медіацентрі Україна - Укрінформ".
"Окупанти намагаються відновити роботу портів Херсона та Скадовська. Думають про те, як будуть вивозити продукцію Херсонщини, яка годувала Європу. По дорозі на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" потік машин, які завантажені краденими продуктами, просто безкінечний. Всі продукти вивозять до окупованого Криму", – сказав він.
За словами Лагути, росіяни поки вивозять минулорічний врожай.
"Що буде з новим врожаєм - будемо бачити", - наголосив очільник ОВА.
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