Росія привласнила понад 4 тис. культурних пам'яток в окупованому Криму, - ЮНЕСКО

Про це йдеться у доповіді ЮНЕСКО про спостереження за ситуацією в АР Крим.

"Росія використовує привласнення для реалізації своєї комплексної довгострокової стратегії по зміцненню свого історичного, культурного і релігійного домінування над минулим, сьогоденням і майбутнім Криму", - йдеться в доповіді.

У ЮНЕСКО заявили, що влада Росії не виконує зобов'язання щодо збереження об'єктів культурної спадщини.

"На об'єктах культурної спадщини ведуться незаконні "археологічні розкопки". Зокрема, в червні 2021 року з використанням важкої техніки почалися "розкопки", які можуть поставити під загрозу статус поселення Херсонес Таврійський", - додали в організації.



Там додали, що в окупованому Криму поширюється практика "реставрації" об'єктів культурної спадщини.



"Виконавцями відповідних робіт є організації, які не мають кваліфікації та досвіду", - додали в організації.

Росія також вивозить артефакти з окупованого Криму без дозволу України, як того вимагає міжнародне право.