Росія привласнила понад 4 тис. культурних пам'яток в окупованому Криму, - ЮНЕСКО
Російська Федерація привласнила 4095 пам'яток національного та місцевого значення України в окупованому Криму
Про це йдеться у доповіді ЮНЕСКО про спостереження за ситуацією в АР Крим.
"Росія використовує привласнення для реалізації своєї комплексної довгострокової стратегії по зміцненню свого історичного, культурного і релігійного домінування над минулим, сьогоденням і майбутнім Криму", - йдеться в доповіді.
У ЮНЕСКО заявили, що влада Росії не виконує зобов'язання щодо збереження об'єктів культурної спадщини.
"На об'єктах культурної спадщини ведуться незаконні "археологічні розкопки". Зокрема, в червні 2021 року з використанням важкої техніки почалися "розкопки", які можуть поставити під загрозу статус поселення Херсонес Таврійський", - додали в організації.
Там додали, що в окупованому Криму поширюється практика "реставрації" об'єктів культурної спадщини.
"Виконавцями відповідних робіт є організації, які не мають кваліфікації та досвіду", - додали в організації.
Росія також вивозить артефакти з окупованого Криму без дозволу України, як того вимагає міжнародне право.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.6
Купівля 26.6Продаж 26.81
-
EUR
Купівля 31.3Продаж 31.68
- Актуальне
- Важливе