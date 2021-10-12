Росія розміщує в окупованому Криму ядерну зброю, чим порушує міжнародне право, - Україна в ООН

Про це заявив на брифінгу в ООН щодо ситуації в Чорному й Азовському морях, а також у Керченській протоці заступник міністр закордонних справ Микола Точицький, передає Укрінформ.

"На території Криму продовжує розміщуватися непропорційно велика кількість систем озброєння, включно з ракетами, здатними переносити ядерні заряди, літаками, кораблями, боєприпасами, а також військовослужбовцями. Причому кількість останніх зросла до 32,5 тис. та навіть до 44 тис. у квітні", - указав представник України.

Він підкреслив, що російська мілітаризація Криму прогресує.

Заступник глави МЗС заявив, що окупаційна влада в Криму встановила контроль над ядерними об’єктами та матеріалами, а також захопила колишні сховища ядерної зброї.

"Це суперечить міжнародному праву, зокрема Статуту МАГАТЕ та Договору про нерозповсюдження ядерної зброї", - наголосив Точицький.