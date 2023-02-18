Росія розповсюдила фейк про "військово-польові госпіталі" в освітніх закладах Києва, - КМДА
Напередодні річниці широкомасштабної російської агресії ворог чинить провокації, метою яких є посіяти паніку серед цивільного населення України і Києва
Про це повідомили 18 лютого у facebook Департаменту освіти і науки Києва.
Зазначається, що одна з таких провокацій – розповсюдження фейкового ніби-то "наказу" Департаменту освіти і науки м. Києва.
"Офіційно заявляємо – жодних наказів Департаменту про передачу закладів освіти столиці під управління будь-яких інших органів, чи для роботи за іншим профілем не видавалося. Жодних додаткових заходів, пов’язаних з воєнним станом, не запроваджувалось", - йдеться у дописі.
Зокрема у "наказі" є інформація щодо "військово-польових госпіталів" в освітніх закладах Києва.
У пості наголошується, що всі заклади освіти Києва працюють у звичайному режимі, всі співробітники знаходяться на своїх робочих місцях і виконують свої звичайні обов’язки.
- 23 січня стало відомо, що Центр протидії дезінформації виявив нову дезінформацію російської розвідки про нібито зберігання наданого партнерами Україні озброєння та боєприпасів на території Рівненської АЕС.
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