Росія розповсюдила фейк про "військово-польові госпіталі" в освітніх закладах Києва, - КМДА

Про це повідомили 18 лютого у facebook Департаменту освіти і науки Києва.

Зазначається, що одна з таких провокацій – розповсюдження фейкового ніби-то "наказу" Департаменту освіти і науки м. Києва.

"Офіційно заявляємо – жодних наказів Департаменту про передачу закладів освіти столиці під управління будь-яких інших органів, чи для роботи за іншим профілем не видавалося. Жодних додаткових заходів, пов’язаних з воєнним станом, не запроваджувалось", - йдеться у дописі.

Зокрема у "наказі" є інформація щодо "військово-польових госпіталів" в освітніх закладах Києва.

У пості наголошується, що всі заклади освіти Києва працюють у звичайному режимі, всі співробітники знаходяться на своїх робочих місцях і виконують свої звичайні обов’язки.