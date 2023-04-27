Про це повідомляють експерти Інституту вивчення війни (ISW).

В огляді зазначають, що конкуренція між російськими ПВК у Бахмуті, ймовірно, зростає.

Як приклад цього, аналітики наводять факт, що у відеозверненні до президента Росії Володимира Путіна бійці ПВК "Потік" (за повідомленнями, одного з трьох добровольчих загонів російської державної енергетичної компанії "Газпром"), стверджують, що посадові особи "Газпрому" сказали членам "Потоку", що вони підпишуть контракти з Міністерством оборони (МО) Росії, але потім їх змусили підписати контракти з ПВК "Редут".

Один з бійців "Потоку" стверджував, що "Газпром" створив ще два підрозділи – "Факел" і "Пламя", підпорядковані МО РФ.

У звіті вказують і те, що бійці "Потоку" повідомляли про погане поводження з боку бойовиків "Вагнера", які погрожували розстріляти бійців "Потоку", якщо вони відійдуть від лінії зіткнення.

Різні джерела повідомляли, що бійці "Потоку" залишили свої позиції в Бахмуті. Причиною цього називали брак боєприпасів.

За оцінками ISW, фінансист "Вагнера" Євген Пригожин, ймовірно, розглядає збільшення кількості ПВК навколо Бахмута як конкуренцію, і, схоже, що посилення присутності інших приватних військових формувань у районі Бахмута може призвести до значних розбіжностей.