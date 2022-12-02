Росія спрямувала по Сумщині 180 снарядів та мін. Пошкоджено зерносховище і лінії електропередачі

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Під російські обстріли потрапили Шалигинська, Есманьська, Юнаківська, Зноб-Новгородська та Миропільська громади Сумської області. Загалом росіяни випустили 180 мін і снарядів.

По Шалигинській громаді російський ворог одночасно гатив із гранатомета (50 приходів), міномету (5 приходів) та зі стрілецької зброї. Згодом росіяни випустили ще 46 мін 120 мм калібру по прикордонню та здійснили обстріл зі ствольної артилерії (4 приходи). Обійшлось без постраждалих.

"Есманьська громада: ворог застосував стрілецьку зброю в напрямку прикордонного села. А згодом обстріляв зі ствольної артилерії. Був 21 вибух. Без руйнувань. По Юнаківській громаді росіяни застосували артилерію. На нашій території вибухнуло 17 снарядів з САУ 122 мм калібру. Виникла пожежа. На щастя, люди не постраждали", - пише Живицький.

Російські війська використали САУ для обстрілу Зноб-Новгородської громади. Зафіксовано 24 прильоти. Внаслідок обстрілу пошкоджене зерносховище, а також лінії електропередачі.

"Миропільська громада: на прикордонні розірвалися 13 мін, випущених росіянами. Люди не постраждали", - додав голова Сумської ОВА.

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