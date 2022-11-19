Росія тренує ССО Афганістану для війни в Україні, в планах - залучити 8 тис. осіб, - військовий експерт Гетьман
ПВК Вагнера у Ірані займається підготовкою бійців Сил спецоперацій Афганістану для війни в Україні - є плани до кінця року мобілізувати 3 тис. військовослужбовців і до лютого-березня ще до 5 тис. людей
Про це в ефірі Еспресо заявив військовий експерт Олексій Гетьман.
"В Бєлгородській та Курській областях пан Патрушев робить комітет організації "народним ополченням". До вагнерівців, вони хочуть долучити "мобіків" з ретельною підготовкою. ССО Афганістану проходять певну підготовку під егідою вагнерівців в Ірані. Цим бійцям запропонували медстрахування їм та їхнім родинам, заробітну платню. Є плани до кінця року мобілізувати щонайменше 3 тис. таких військовослужбовців і до лютого-березня ще до 5 тис. таких людей. Це люди, яких готували американські інструктори. Вони вміють воювати", - розповів він.
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