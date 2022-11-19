Про це в ефірі Еспресо заявив військовий експерт Олексій Гетьман.

"В Бєлгородській та Курській областях пан Патрушев робить комітет організації "народним ополченням". До вагнерівців, вони хочуть долучити "мобіків" з ретельною підготовкою. ССО Афганістану проходять певну підготовку під егідою вагнерівців в Ірані. Цим бійцям запропонували медстрахування їм та їхнім родинам, заробітну платню. Є плани до кінця року мобілізувати щонайменше 3 тис. таких військовослужбовців і до лютого-березня ще до 5 тис. таких людей. Це люди, яких готували американські інструктори. Вони вміють воювати", - розповів він.