Росія утримує в Чорному морі три носії крилатих ракет: два підводні човни та корабель   

Про це під час брифінгу у медіацентрі Україна розповіла Наталя Гуменюк, начальник об’єднаного координаційного пресцентра сил оборони півдня України.

Росія утримує у Чорному морі 3 носії крилатих ракет. Це, зокрема, 2 підводних човни та один корабель, зазначила вона.

За її словами, неподалік берегів України перебувають два російські десантні кораблі. Однак, шторм зараз не дозволяє окупантам розпочати десантну операцію, зазначила Гуменюк.

"Під натиском наших контрнаступальних дій на Миколаївщині та Херсонщині ворог достатньо скутий в своїх діях, наступальної активності він не проявляє. Основна тактика — контрбатарейна. Відбувається постійний обстріл територій", — вказала Наталя Гуменюк.

Також, за словами начальника пресцентра сил оборони півдня, ворог боїться просування ЗСУ на тимчасово окуповані території, тому масово і хаотично мінує місцевість.

Нагадаємо, РФ має можливість мобілізувати до 17 млн солдатів.

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