Росія вдарила по портовій інфраструктурі Миколаєва

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"По портовій інфраструктурі Миколаєва надвечір вдарив реактивними снарядами із системи залпового вогню "Смерч". Без людських втрат", - повідомили у "Півдні".

Протягом дня, 16 серпня, штурмова авіація та ударні гелікоптери росіян дев’ять разів вдарили по українських позиціях. Втрат не допущено.

Близько 2:00, вже 17 серпня, у Миколаєві знову прогриміли вибухи.

У місті тимчасово не працюють лінії 101 і 112.

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