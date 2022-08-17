Росія вдарила по портовій інфраструктурі Миколаєва
Ввечері, 16 серпня, російський агресор завдав удару по портовій інфраструктурі Миколаєва
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"По портовій інфраструктурі Миколаєва надвечір вдарив реактивними снарядами із системи залпового вогню "Смерч". Без людських втрат", - повідомили у "Півдні".
Протягом дня, 16 серпня, штурмова авіація та ударні гелікоптери росіян дев’ять разів вдарили по українських позиціях. Втрат не допущено.
Близько 2:00, вже 17 серпня, у Миколаєві знову прогриміли вибухи.
У місті тимчасово не працюють лінії 101 і 112.
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