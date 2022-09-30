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Росія ветувала резолюцію Ради Безпеки ООН, яка засуджує анексію українських територій

30 вересня, 2022 п'ятниця
23:04
Світ Радбез ООН

Росія застосувала право вето до резолюції Радбезу ООН, яка засуджує анексію тимчасово окупованих українських територій

Про це повідомляє CNN.

У тексті резолюції засуджувалась "організація Росією незаконних так званих референдумів у регіонах у межах міжнародно визнаних кордонів України". У документі йшлося, що псевдореферендуми "не мають юридичної сили"

У резолюції також був заклик до Росії "негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

Під час голосування за резолюцію Бразилія, Габон, Індія та Китай утрималися. Підтримали документ Албанія, Великобританія, Гана, Ірландія, Кенія, Мексика, Норвегія, ОАЕ, США та Франція.

Росія була єдиною країною, яка виступила проти резолюції.

  • Перебіг засідання Ради Безпеки ООН можна переглянути тут.

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ООН
референдум
Рада безпеки ООН
війна з Росією
окуповані території
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