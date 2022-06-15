Росія від 24 лютого втратила близько 32 750 військових, 1440 танків, 230 РСЗВ і 179 гелікоптерів, - Генштаб ЗСУ
Із 24 лютого по 15 червня Російська Федерація втратила близько 32 750 військових, 3 528 бронемашин, 1 440 танків і 591 безпілотник
Про це у фейсбуці інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника за час повномасштабного вторгнення в Україну складають:
- особового складу ‒ близько 32 750 (+250) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 1440 (+6) од.;
- бойових броньованих машин ‒ 3528 (+25) од.;
- артилерійських систем – 722 (+1) од.;
- РСЗВ (реактивні системи залпового вогню) – 230 (+1) од.;
- засоби ППО – 97 (+0) од.;
- літаків – 213 (+0) од.;
- гелікоптерів – 179 (+1) од.;
- БПЛА (безпілотники) оперативно-тактичного рівня – 591 (+3);
- крилаті ракети– 129 (+4),
- кораблі /катери – 13 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2485 (+12) од,
- спеціальна техніка – 55 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках. Повні дані уточнюються.
- Станом на ранок 15 червня Росія зосередилась на наступі на Слов’янськ. Також противник наступає у напрямку Краснопілля і штурмує Врубівку. Проте українські воїни успішно відбивають спроби штурмових дій противника у Сєверодонецьку й Тошківці, бойові дії тривають.
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