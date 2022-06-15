Про це у фейсбуці інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника за час повномасштабного вторгнення в Україну складають:

особового складу ‒ близько 32 750 (+250) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1440 (+6) од.;

бойових броньованих машин ‒ 3528 (+25) од.;

артилерійських систем – 722 (+1) од.;

РСЗВ (реактивні системи залпового вогню) – 230 (+1) од.;

засоби ППО – 97 (+0) од.;

літаків – 213 (+0) од.;

гелікоптерів – 179 (+1) од.;

БПЛА (безпілотники) оперативно-тактичного рівня – 591 (+3);

крилаті ракети– 129 (+4),

кораблі /катери – 13 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2485 (+12) од,

спеціальна техніка – 55 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках. Повні дані уточнюються.

Станом на ранок 15 червня Росія зосередилась на наступі на Слов’янськ. Також противник наступає у напрямку Краснопілля і штурмує Врубівку. Проте українські воїни успішно відбивають спроби штурмових дій противника у Сєверодонецьку й Тошківці, бойові дії тривають.

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