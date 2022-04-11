Росія використала отруйну речовину проти військових та цивільних в Маріуполі, - полк "Азов"
Російські війська застосували проти людей у Маріуполі отруйну речовину
Про це повідомив полк "Азов" у Telegram.
"Російські окупаційні війська використали проти українських військових та цивільних осіб в місті Маріуполь отруюючу речовину невідомого походження, яку було скинуто з ворожого БПЛА", - йдеться у повідомленні.
Там додали, що у постраждалих спостерігається дихальна недостатність та вестибуло-атактичний синдром.
"Наслідки використання невідомої речовини уточнюються", - зазначили у полку.
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