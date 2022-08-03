Росія використовує території Білорусі для перекидання ДРГ в Україну, - Генштаб
Білоруси провели тренування зі зв'язку генштабу збройних сил, а ворог використовує території Республіки для перекидання в Україну ДРГ
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук.
"На Волинському та Поліському напрямках проведено тренування зі зв’язку генерального штабу збройних сил Республіки Білорусь", - йдеться в повідомленні.
Також окупанти продовжують використовувати територію Білорусі для перекидання диверсійно-розвідувальних груп на територію України.
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