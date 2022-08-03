Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук.

"На Волинському та Поліському напрямках проведено тренування зі зв’язку генерального штабу збройних сил Республіки Білорусь", - йдеться в повідомленні.

Також окупанти продовжують використовувати територію Білорусі для перекидання диверсійно-розвідувальних груп на територію України.

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