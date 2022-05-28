Росія з літака обстріляла Сумську область ракетами
28 травня російські війська двічі обстріляли прикордонні райони Сумської області
Про це повідомила Держприкордонслужба у Telegram.
"Після 16-ї години ворожий літак здійснив 6 пусків некерованими ракетами по прикордонним територіям. Ракети влучали поза межами населених пунктів", - заявили у ДПСУ.
Також російські війська здійснили мінометний обстріл Сумщини.
"Ппісля 12-ї години ворог випустив 5 мінометних мін з боку російського населеного пункту Троєбортне по прикордонній території Шосткинського району", - йдеться у повідомленні.
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