Росія з мінометів обстріляла Чернігівщину
У п'ятницю, 3 лютого, російські терористи використали міномети для обстрілу Чернігівської області
Про це повідомляє оперативне командування "Північ".
"З 15:30 до 15:55 надійшла інформація про 9 приходів, імовірно з міномету 120 мм, в район н.п. Тимоновичі. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - пише ОК.
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