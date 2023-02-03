Росія з мінометів обстріляла Чернігівщину

Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

"З 15:30 до 15:55 надійшла інформація про 9 приходів, імовірно з міномету 120 мм, в район н.п. Тимоновичі. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - пише ОК.