Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 29 серпня орієнтовно склали:

особового складу ‒ 47100 (+350) осіб ліквідовано

танків ‒ 1947 (+5) од.

бойових броньованих машин ‒ 4269 (+12) од.

артилерійських систем – 1060 (+10) од.

РСЗВ ‒ 279 (+5) од.

засоби ППО ‒ 149 (+1) од.

літаків – 234 (+0) од.

гелікоптерів – 203 (+1) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 844 (+6)

крилаті ракети ‒ 196 (+0)

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 3188 (+17) од.

спеціальна техніка ‒ 101 (+2)

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

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