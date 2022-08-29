Росія за добу втратила 350 військових, 1 гелікоптер і 5 реактивних систем залпового вогню, - Генштаб ЗСУ
Орієнтовні втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять близько 47100 окупантів, 1947 танків та 203 гелікоптери
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 29 серпня орієнтовно склали:
- особового складу ‒ 47100 (+350) осіб ліквідовано
- танків ‒ 1947 (+5) од.
- бойових броньованих машин ‒ 4269 (+12) од.
- артилерійських систем – 1060 (+10) од.
- РСЗВ ‒ 279 (+5) од.
- засоби ППО ‒ 149 (+1) од.
- літаків – 234 (+0) од.
- гелікоптерів – 203 (+1) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 844 (+6)
- крилаті ракети ‒ 196 (+0)
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 3188 (+17) од.
- спеціальна техніка ‒ 101 (+2)
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
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