Росія завдала 70 ударів по Сумській області. Агресор використав артилерію, міномети та квадрокоптер

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Росіяни били по Середино-Будській, Краснопільській, Миропільській, Зноб-Новгородській і Білопільській громадах Сумської області. Відомо про 70 прильотів.

"Миропільська громада зазнала мінометного обстрілу з території РФ. 13 мін розірвалися на прикордонні. По Зноб-Новгородській громаді противник ударив тричі. 14 прильотів із мінометів та автоматні черги застосували росіяни. Білопільську громаду ворог обстріляв із мінометів (18 прильотів) та артилерію (15 прильотів)", - пише Живицький.

Середино-Будська громада: 10 ворожих снарядів із САУ розірвалися на прикордонні. Краснопільська громада: росіяни скинули вибухівку з квадрокоптера.

Обійшлось без людських жертв.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb