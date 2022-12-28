Росія завдала 70 ударів по Сумській області. Агресор використав артилерію, міномети та квадрокоптер
За день, 28 грудня, російські загарбники завдали 70 ударів по території Сумської області
Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Росіяни били по Середино-Будській, Краснопільській, Миропільській, Зноб-Новгородській і Білопільській громадах Сумської області. Відомо про 70 прильотів.
"Миропільська громада зазнала мінометного обстрілу з території РФ. 13 мін розірвалися на прикордонні. По Зноб-Новгородській громаді противник ударив тричі. 14 прильотів із мінометів та автоматні черги застосували росіяни. Білопільську громаду ворог обстріляв із мінометів (18 прильотів) та артилерію (15 прильотів)", - пише Живицький.
Середино-Будська громада: 10 ворожих снарядів із САУ розірвалися на прикордонні. Краснопільська громада: росіяни скинули вибухівку з квадрокоптера.
Обійшлось без людських жертв.
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