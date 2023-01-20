Росія завдала за день 27 ударів по Сумщині
У п'ятницю, 20 січня, російські терористи знову обстріляли територію Сумської області
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Росіяни обстріляли 2 прикордонні громади та завдали по них 27 ударів.
"По Білопільській громаді ворог бив із мінометів, 20 прильотів. По Есманьській громаді росіяни вели вогонь теж із мінометів, 7 прильотів. Обійшлося без постраждалих та руйнувань", - написав Живицький.
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