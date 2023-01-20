Росія завдала за день 27 ударів по Сумщині

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Росіяни обстріляли 2 прикордонні громади та завдали по них 27 ударів.

"По Білопільській громаді ворог бив із мінометів, 20 прильотів. По Есманьській громаді росіяни вели вогонь теж із мінометів, 7 прильотів. Обійшлося без постраждалих та руйнувань", - написав Живицький.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb