Росія заявила про затримання в окупованому Криму "українського шпигуна": йому загрожує до 20 років за ґратами
ФСБ Росії заявила про затримання в окупованій Ялті українця, який нібито збирав секретну інформацію для СБУ
Про це повідомляє пресслужба ФСБ РФ.
"Встановлено, що мешканець міста Ялти в період від 2017 до 2018 рік, за завданням української спецслужби, здійснював збір і передачу відомостей, що становлять державну таємницю, зокрема про співробітників органів Федеральної служби безпеки", - заявили в ФСБ.
Чоловіку можуть інкримінувати порушення закону за статтею 275 Кримінального кодексу РФ ("Державна зрада у формі шпигунства"), згідно з якою йому загрожує до 20 років ув'язнення.
З боку України наразі жодних коментарів не було.
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