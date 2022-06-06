Росія заявляє, що знайшла спосіб уникнути дефолту

Про це повідомляє CNBC.

Росії загрожує історичний дефолт. 25 травня Мінфін США відмовився продовжувати для держави-агресорки дію ліценції, з якою Москва могла б продовжувати обслуговувати зовнішній борг у доларах США. До ухвалення цього рішення, Росія могла виконувати свої зобов'язання перед іноземними інвесторами, здійснюючи виплати у доларах через американські та міжнародні банки.

Глава Мінфіну Росії Антон Сілуанов заявив російським ЗМІ, що Москва виконуватиме свої зобов'язання за зовнішніми боргами у рублях. Але для цього іноземним інвесторам з єврооблігаціями необхідно буде відкрити рахунки у рублях та твердій валюті у російських банках, аби отримати свої гроші.

За його словами, це буде схоже на схему, яку вони запропонували покупцям російського газу, щоб отримувати оплату у рублях. Тобто російська сторона отримуватиме кошти в іноземній валюті, а відтак конвертує ці гроші у рублі від імені покупців газу.

Такий же механізм пропонує Росія й для іноземних інвесторів. Єдина відмінність – все буде працювати у зворотному порядку й буде проходити через Національний розрахунковий депозитарій. Наразі ця фінустанова не потрапила до санкційного списку США, на відміну від ЄС.

Тімоті Еш, старший суверенний стратег BlueBay Asset Management з ринків, що розвиваються, заявив CNBC, що іноземні інвестори навряд чи погодяться прислухатися до прохань Москви відкрити російські рахунки. "Я гадаю, що це малоймовірно... Вони не мають наміру завдавати шкоди своїй репутації або йти на ризик недотримання вимог заради пари сотень мільйонів доларів. Вони не захочуть потрапити під вторинні санкції американців".

Еш також скептично ставиться до того, що план Росії дасть їй можливість уникнути оголошення дефолту рейтинговими агентствами та міжнародними організаціями. Він припускає, що, оскільки всі рублеві платежі будуть заблокованими Управлінням з контролю за іноземними активами мінфіну США, виплат іноземним інвесторам не буде.

"Скільки б ниточці не витися, вона завершиться для росіян", підсумував експерт.

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