Росія зірвала обмін полоненими, який планувався 14 січня

Про це йдеться у повідомленні Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

"Зазначимо, що сьогодні був запланований черговий обмін полоненими з російською стороною. Проте в останній момент його було скасовано за ініціативи росіян. Про причини такого рішення не складно здогадатися", - йдеться у заяві Штабу.

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