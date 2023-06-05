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Огляд

Росія "зірвала великий наступ і вбила сотні бійців ЗСУ", "бойовики РДК" беруть в полон росіян у Бєлгороді. Акценти світових ЗМІ 5 червня

Юлія Осим
5 червня, 2023 понедiлок
10:57
Світ про Україну міжнародний огляд

Фокусною темою світових ЗМІ стала заява російської сторони про те, що їхні війська зірвали широкомасштабний наступ українських воїнів на Донеччині, у результаті якого загинуло 250 українців та знищено 16 танків. Водночас бійці РДК та Легіону "Свобода Росії" беруть в полон росіян у Бєлгородській області й передадуть їх Києву

На таких темах акцентують міжнародні видання 5 червня:

Росія заявила про "зрив великого українського наступу" 

ЗСУ, ББМ, БМП

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Росія заявила про зрив її військами великого наступу на Донеччині. Там нібито вбито 250 українських військових та знищено 16 танків. РФ стверджує, що Україна атакувала шістьма механізованими та двома танковими батальйонами в п'яти точках вздовж фронту на півдні Донецька, пише британське видання The Guardian

Чи свідчать ймовірні атаки про початок наступу ЗСУ з метою відвоювати окуповані землі у російських військ, поки що не зрозуміло, каже BBC. У Кремлі запевняють, що українські воїни намагалися прорвати оборону Росії на найбільш вразливій, на думку Києва, ділянці на лінії фронту. Зараз багато поставлено на карту, оскільки владі України потрібно показати як своєму народу, так і західним союзникам, що Україна може прорвати російські кордони та вдвоювати частину своєї суверенної території.

У CNN додали, що звіт Міноборони РФ з'явився на тлі припущень про те, що довгоочікуваний контрнаступ України, який здавався неминучим протягом кількох тижнів, може розпочатися найближчими днями. Попри чіткі ознаки того, що ця битва наближається, офіційні особи в Україні не назвали жодної конкретної дати початку контрнаступу. 

Американське видання The New York Times каже, що Україна мовчала про військові операції після місяців підготовки до великого контрнаступу у війні. Російські звіти стверджують про його початок раніше, ніж з'являться будь-які офіційні оголошення з боку України. Зауважується, що єдиним свідченням з української сторони про те, що операція могла початися, стало оприлюднене у неділю військовими відео, на якому солдати прикладають палець до губ, просячи тиші.

Атаки в Бєлгороді та взяття в полон російських військових

Тим часом The Guardian повідомляє, що проукраїнська група партизанів – Російський добровольчий корпус та Легіон "Свобода Росії" заявили, що взяли у полон кількох російських солдатів під час транскордонного рейду в Бєлгородській області та планують передати їх українській владі. 

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков нібито заявив про готовність вести переговори про звільнення полонених з російськими бойовиками (так бійців РДК і Легіону "Свобода Росії" називає видання "Der Spiegel" – Авт.), які взяли на себе відповідальність за напади в прикордонному районі, пише Der Spiegel. Такі заяви Гладкова стали першим офіційним підтвердженням з боку Росії, що проукраїнські бойовики беруть полонених на російській території. Але губернатор не з'явився на заплановану зустріч, тому полонених росіян передадуть українській владі для обміну. Самі бойовики кажуть, що захопили сімох російських військових. 

Водночас РФ звинуватила Україну у нещодавніх атаках на своїх прикордонних територіях, хоча Київ заперечує свою безпосередню причетність. Губернатор Бєлгородської області заявив, що після атаки безпілотника горіла енергетична станція в Бєлгороді. Незалежних підтверджень атаки немає, зазначає BBC, але Москва стверджує, що регіон є об'єктом регулярних атак дронів з України. 

Легіон "Свобода Росії"

Фото: legionliberty.army

Від російських обстрілів не втекти та азбука війни у школах РФ

Російські смертоносні удари в українському Дніпрі доводять, що від війни Росії не втекти. Обстріли міста в центрі України, яке здається далеко від лінії фронту, стали тривожним нагадуванням про те, що немає місця, щоб сховатися від жорстокої війни РФ,і що невпинний шквал ракет, запущених росіянами, може завдати смерті та знищення українцям в будь-який момент. The Washington Post розповідає про це після нещодавнього авіаудару у Підгородному на Дніпропетровщині, що стався в суботу ввечері: тоді загинула молода дівчина та постраждали 22 людини. 

Водночас у російських школах навчальна програма дедалі більше робить наголос на патріотизмі та героїзмі московської армії, а Захід демонізує як бандитів. В початковій школі в центральній Росії є навіть є урок математики на тему "снайпер". А у місті Магніторськ на змаганнях з плавання підлітки пірнали в басейн у камуфляжній формі, інші ж учасники одягали на спини моделі автоматів Калашникова. The New York Times пише, що все це є частиною масштабної кампанії Кремля з мілітаризації російського суспільства, навчання майбутніх поколінь шанобливому ставленню до армії та подальшого закріплення наративу президента Путіна про те, що "на нашій батьківщині знову розв'язана справжня війна". 

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Війна з Росією
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