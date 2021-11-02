Росія знову стягує війська на кордон з Україною. Павло Клімкін у стрімі з Сергієм Руденком

Путін гримить зброєю. Росія знову стягує війська на кордон з Україною - на такі теми говоритиме ведучий Сергій Руденко із політиком, дипломатом, міністром закордонних справ України (2014-2019) Павлом Клімкіним.



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Ви можете ставити свої запитання гостю під час трансляції у коментарях - найкращі з них ведучий адресує йому.



Якщо не встигнете подивитися тут і зараз - вмикайте телеканал "Еспресо" завтра, 3 листопада, о 09:00 - розмова буде в рамках програми "Вердикт".





