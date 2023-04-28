Росія зруйнувала дитсадок на Харківщині

Про це повідомляє головне управління ДСНС у Харківській області.

"Вранці 28 квітня ворог завдав обстрілу по місту Вовчанськ, внаслідок чого було пошкоджено дах, перекриття та вікна будівлі дитячого садка, а також стіни, вікна та конструкції магазину. За попередніми даними постраждалих немає", - пише ДСНС.

Для ліквідації наслідків обстрілів була залучена пожежно-рятувальна техніка та троє рятувальників.