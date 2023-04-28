Росія зруйнувала дитсадок на Харківщині
У п'ятницю, 28 квітня, російські терористи обстріляли дитячий садок у Вовчанську Харківської області
Про це повідомляє головне управління ДСНС у Харківській області.
"Вранці 28 квітня ворог завдав обстрілу по місту Вовчанськ, внаслідок чого було пошкоджено дах, перекриття та вікна будівлі дитячого садка, а також стіни, вікна та конструкції магазину. За попередніми даними постраждалих немає", - пише ДСНС.
Для ліквідації наслідків обстрілів була залучена пожежно-рятувальна техніка та троє рятувальників.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.4
Купівля 37.4Продаж 38.03
-
EUR
Купівля 40.86Продаж 41.83
- Актуальне
- Важливе