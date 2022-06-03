Росія зруйнувала лікарню на Харківщині ракетою часів СРСР

Про це Суспільному розказав очільник Золочівської громади Віктор Коваленко.

"Сьогодні о 00:18 ракета радянського виробництва 1989 року влучила в терапевтичне відділення. Перед війною ми оптимізували відділення, тож там нікого не було, ракета рознесла приміщення", - сказав Коваленко.

За словами Коваленка, 3 червня росіяни обстріляли село Уди, чотири будинки пошкоджені.