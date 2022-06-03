Росія зруйнувала лікарню на Харківщині ракетою часів СРСР
В ніч на 3 червня армія РФ обстріляла селище Золочів у Харківській області, зруйнована лікарня
Про це Суспільному розказав очільник Золочівської громади Віктор Коваленко.
"Сьогодні о 00:18 ракета радянського виробництва 1989 року влучила в терапевтичне відділення. Перед війною ми оптимізували відділення, тож там нікого не було, ракета рознесла приміщення", - сказав Коваленко.
За словами Коваленка, 3 червня росіяни обстріляли село Уди, чотири будинки пошкоджені.
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