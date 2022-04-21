Росіянам наказали вбити всіх полонених українських воїнів у Попасній – ГУР. Аудіо
У перехопленній розвідниками ЗСУ розмові окупантів йде мова про наказ вбити усіх військовополонених ЗСУ біля Попасної
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
У повідомленні також зазначено, що наказ окупантів є воєнним злочином, порушенням міжнародного законодавства та ще одним яскравим прикладом, що армія РФ - це вбивці, гвалтівники та мародери.
"У черговий раз попереджаємо, що воєнні злочини не мають терміну давності, та гарантуємо, що усі воєнні злочинці будуть справедливо покарані", - сказано у повідомленні ГУР МОУ.
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