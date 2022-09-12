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Росіяни активізували корабельне угруповання в Чорному морі

12 вересня, 2022 понедiлок
06:23
війна з Росією Російський корабель - ілюстроване фото

Російська Федерація активізувала угруповання в Чорному морі з присутністю 4 великих десантних кораблів, а також надводних ракетоносіїв, споряджених вже 26 "Калібрами"

Про це передає ОК "Південь" у фейсбуці.

Зазначається, що в Чорному морі продовжують своє перебування в ракетнобезпечних для себе районах (поблизу південного узбережжя Криму) 14 бойових кораблів ворожого флоту, серед яких 4 надводних ракетоносії, споряджені вже 26 "Калібрами". Зненацька активізовано й присутність 4 великих десантних кораблів.

"Море штормить, а значить, десант, попри його кількісну присутність, якісно буде неспроможний реалізувати божевільні завдання. Водночас море може щедро підкидати мінні сюрпризи. Отже, не тільки загрозу ракетних ударів несе Чорне море за присутності в ньому ворога. Небезпека підриву в прибережних водах та на деяких ділянках узбережжя залишається актуальною", - кажуть військові.

Українців закликають не нехтувати правилами при повітряних тривогах й обмеженнями правового режиму воєнного стану.

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