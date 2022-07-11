Росіяни атакували ракетами центр Харкова: частково зруйновано шестиповерхівку
Вранці 11 липня у Харкові пролунали вибухи. Російська ракета частково зруйнувала шестиповерхівку
Про це ДСНС повідомила у коментарі Суспільному.
Внаслідок влучання була частково зруйнована житлова шестиповерхівка у центральній частині Харкова.
Станом на 4:30 було врятовано літню жінку, тривав розбір завалів.
Повітряну тривогу у Харкові оголосили о 00:23. Перший вибух пролунав о 3:32. Так, загалом у Харкові було чути три вибухи.
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