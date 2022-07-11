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Головна війна з Росією Росіяни атакували ракетами центр Харкова: частково зруйновано шестиповерхівку

Росіяни атакували ракетами центр Харкова: частково зруйновано шестиповерхівку

11 липня, 2022 понедiлок
06:13
війна з Росією Ракета

Вранці 11 липня у Харкові пролунали вибухи. Російська ракета частково зруйнувала шестиповерхівку

Про це ДСНС повідомила у коментарі Суспільному.

Внаслідок влучання була частково зруйнована житлова шестиповерхівка у центральній частині Харкова.

Станом на 4:30 було врятовано літню жінку, тривав розбір завалів.

Повітряну тривогу у Харкові оголосили о 00:23. Перший вибух пролунав о 3:32. Так, загалом у Харкові було чути три вибухи. 

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Україна
Харків
ракетний удар
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