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Росіяни чинять екоцид: від дій армії РФ загинуло близько 50 тис. дельфінів у Чорному морі

7 грудня, 2022 середа
13:31
війна з Росією На фото дельфін, що загинув

Внаслідок бойових дій, які російські загарбники вели на узбережжі Чорного моря, знищено 20% загальної популяції дельфінів цього моря

Про це мовиться у випуску проєкту United24 Media.

У відео представник Національного природного парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв показав череп дельфіна, який загинув через ворожу присутність в акваторії Чорного моря. 

Повідомляється, що з 24 лютого загинуло якнайменше 50 тис. дельфінів, що жили в Чорному морі. Така кількість ссавців становить 20% від загальної популяції в акваторії цього моря. 

"За законодавством України, такі дії визначаються як екоцид, а міжнародне гуманітарне право - воєнний злочин" , - зазначили у випуску. 

  • Нагадаємо, у вересні про масову загибель дельфінів на Одещині повідомляв Офіс генерального прокурора. Стверджувалося, що причиною цього явища є використання військовими РФ гідролокаторів на підводних та надводних човнах в акваторії моря.

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