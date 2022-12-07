Росіяни чинять екоцид: від дій армії РФ загинуло близько 50 тис. дельфінів у Чорному морі
Внаслідок бойових дій, які російські загарбники вели на узбережжі Чорного моря, знищено 20% загальної популяції дельфінів цього моря
Про це мовиться у випуску проєкту United24 Media.
У відео представник Національного природного парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв показав череп дельфіна, який загинув через ворожу присутність в акваторії Чорного моря.
Повідомляється, що з 24 лютого загинуло якнайменше 50 тис. дельфінів, що жили в Чорному морі. Така кількість ссавців становить 20% від загальної популяції в акваторії цього моря.
"За законодавством України, такі дії визначаються як екоцид, а міжнародне гуманітарне право - воєнний злочин" , - зазначили у випуску.
- Нагадаємо, у вересні про масову загибель дельфінів на Одещині повідомляв Офіс генерального прокурора. Стверджувалося, що причиною цього явища є використання військовими РФ гідролокаторів на підводних та надводних човнах в акваторії моря.
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