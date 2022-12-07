Про це мовиться у випуску проєкту United24 Media.

У відео представник Національного природного парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв показав череп дельфіна, який загинув через ворожу присутність в акваторії Чорного моря.

Повідомляється, що з 24 лютого загинуло якнайменше 50 тис. дельфінів, що жили в Чорному морі. Така кількість ссавців становить 20% від загальної популяції в акваторії цього моря.

"За законодавством України, такі дії визначаються як екоцид, а міжнародне гуманітарне право - воєнний злочин" , - зазначили у випуску.

Нагадаємо, у вересні про масову загибель дельфінів на Одещині повідомляв Офіс генерального прокурора. Стверджувалося, що причиною цього явища є використання військовими РФ гідролокаторів на підводних та надводних човнах в акваторії моря.

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