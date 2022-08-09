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Росіяни дійшли висновку - не віддавати Херсон без бою, - військовий експерт Черник

9 серпня, 2022 вiвторок
10:12
війна з Росією Петро Черник

Армія РФ насичує правий берег Дніпра у Херсонській області своїми силами, готуючись до битви

Про це в ефірі Еспресо сказав військовий експерт Петро Черник.

"Стратегічно змінилась тільки одна важлива деталь, вони дійшли висновку не віддавати Херсон без бою. Ми говорили про те, що Херсонщині складаються передумови для зважених контрнаступальних дій щодо визволення правого берега Дніпра. Противник усвідомив цю стратегічну оперативну реальність і насичує правий берег своїми військами", - зазначив він.

На його думку, успіх такий дій росіян - дискусійне питання.

"Ми намацали больову точку - пониження його логістичного забезпечення. Удари по Антонівському мосту та по інших мостах, а також по понтонах є дуже хорошим інструментом для того, щоб угруповання військ не мало нормального забезпечення. В першу чергу, воює людина - вона потребує харчування, питної води і медикаментів. Ці логістичні ланцюжки ми навчились бити", - додав Черник.

За словами експерта, через це угруповання окупантів обов'язково буде виснажене.

"Коли дійде до великої битви - спрогнозувати неможливо. Це може бути за кілька днів чи тижнів. Найважчі битви попереду", - підсумував він.

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Україна
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російська армія
Херсон
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