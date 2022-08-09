Росіяни дійшли висновку - не віддавати Херсон без бою, - військовий експерт Черник
Армія РФ насичує правий берег Дніпра у Херсонській області своїми силами, готуючись до битви
Про це в ефірі Еспресо сказав військовий експерт Петро Черник.
"Стратегічно змінилась тільки одна важлива деталь, вони дійшли висновку не віддавати Херсон без бою. Ми говорили про те, що Херсонщині складаються передумови для зважених контрнаступальних дій щодо визволення правого берега Дніпра. Противник усвідомив цю стратегічну оперативну реальність і насичує правий берег своїми військами", - зазначив він.
На його думку, успіх такий дій росіян - дискусійне питання.
"Ми намацали больову точку - пониження його логістичного забезпечення. Удари по Антонівському мосту та по інших мостах, а також по понтонах є дуже хорошим інструментом для того, щоб угруповання військ не мало нормального забезпечення. В першу чергу, воює людина - вона потребує харчування, питної води і медикаментів. Ці логістичні ланцюжки ми навчились бити", - додав Черник.
За словами експерта, через це угруповання окупантів обов'язково буде виснажене.
"Коли дійде до великої битви - спрогнозувати неможливо. Це може бути за кілька днів чи тижнів. Найважчі битви попереду", - підсумував він.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.6
Купівля 38.6Продаж 39.45
-
EUR
Купівля 38.97Продаж 40
- Актуальне
- Важливе