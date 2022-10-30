Про це в ефірі Еспресо заявив військовий експерт Володимир Копчак.

"Суровікін розуміє, що відбувається і тримає в голові варіант, що Херсонський фронт посиплеться. Я переконаний, що вони Херсон на рівні хитрого плану здавати не збираються, бо чітко розуміють інформаційні та психологічні наслідки всередині РФ", - сказав він.

На думку Копчака, російська армія готується до вуличних боїв у Херсоні.

"Росіяни готують певний плацдарм для того, щоб інформаційно, для внутрішньої аудиторії, злочини, які відбулися і наступні перекладати на українську сторону. Я думаю, що вони дійсно готуються воювати всередині міста і "під картинку", якщо знадобиться, стирати", - підсумував експерт.