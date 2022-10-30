Росіяни готуються воювати всередині Херсону і "під картинку" стирати місто, - військовий експерт Копчак
Росіяни на рівні плану здавати Херсон не збираються, бо чітко розуміють інформаційні та психологічні наслідки цього всередині Росії
Про це в ефірі Еспресо заявив військовий експерт Володимир Копчак.
"Суровікін розуміє, що відбувається і тримає в голові варіант, що Херсонський фронт посиплеться. Я переконаний, що вони Херсон на рівні хитрого плану здавати не збираються, бо чітко розуміють інформаційні та психологічні наслідки всередині РФ", - сказав він.
На думку Копчака, російська армія готується до вуличних боїв у Херсоні.
"Росіяни готують певний плацдарм для того, щоб інформаційно, для внутрішньої аудиторії, злочини, які відбулися і наступні перекладати на українську сторону. Я думаю, що вони дійсно готуються воювати всередині міста і "під картинку", якщо знадобиться, стирати", - підсумував експерт.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.13
Купівля 39.13Продаж 39.96
-
EUR
Купівля 38.35Продаж 39.36
- Актуальне
- Важливе