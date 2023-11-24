Росіяни хочуть з’єднати Крим з РФ підземним тунелем, скільки ЄС коштуватиме прихильність Трампа до України. Акценти світових ЗМІ 24 листопада

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 24 листопада.

Вибори президента Росії у 2024 році, що може змінитися

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У The New York Times проаналізували, що очікувати від майбутніх виборів президента Росії, назвавши статтю: "Певність виборів Путіна зустрічається з невизначеністю війни". Журналісти пишуть, що немає сумнівів щодо результату, якщо Путін балотуватиметься, але вибори в березні матимуть важливе значення, оскільки будуть першими після вторгнення в Україну.

Минулого тижня на питання про те, який лідер має замінити президента Росії Володимира Путіна, його речник швидко та просто відповів: "Той самий".

"Або інший, але той самий", — сказав прес-секретар Дмитро Пєсков російському телеканалу, додавши, що він упевнений, що, якщо Путін балотуватиметься, він "безсумнівно" виграє вибори і залишиться "нашим президентом".

Мало хто сумнівається, що Путін бажатиме бути при владі ще один президентський термін. Очікується, що він офіційно оголосить про свою кандидатуру наступного місяця.

Немає сумнівів і щодо результату. Адже у російській авторитарній політичній системі Путін завжди, як повідомляють, перемагав із впевненістю. Він очолює Росію як президент або прем'єр-міністр з 1999 року.

Але майбутні президентські вибори мають більше значення – вони будуть перші після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року — найбільш доленосного рішення Путіна з тих пір, як він вперше перетнув стіни Кремля як лідер своєї країни два десятиліття тому.

Вибори безпосередньо пов’язані з військовою стратегією Путіна на 2024 рік, зокрема, чи віддасть він наказ про нову мобілізацію солдатів, яка може бути непопулярною всередині країни, після того, як він забезпечить свій п’ятий термін на посаді російського лідера.

"Війна та мобілізація стають дедалі непопулярнішими", — сказав Андрій Перцев, який аналізує російську політику для Meduza, російського веб-сайту новин у Ризі та Латвії. "Вони змушують людей тривожитися".

Критики ставлять під сумнів мету президентських виборів у країні, яка перебуває у стані війни, де більшість лідерів опозиції були вигнані або ув’язнені, підконтрольний Кремлю виборчий апарат фільтрує, хто може балотуватися, а хто ні, а більшість популярних ЗМІ лише співають дифірамби чинному президенту.

Григорій Голосов, професор політології Європейського університету в Санкт-Петербурзі, сказав, що Путін хоче переконатися, що ніхто не зможе поставити під сумнів його легітимність на чолі російської держави, особливо різні угруповання всередині правлячого класу країни.

"І населення в цілому, і російський правлячий клас усвідомлюють, що в Росії не було реального політичного суперництва протягом багатьох років", — сказав він. "Але немає великої різниці між справжньою легітимністю та її імітацією".

Голосов вважає, що навіть видимість виборчої легітимності допоможе Путіну пережити внутрішню кризу, якщо така виникне, посилаючись на невдалий заколот полководця Євгена Пригожина в червні як один із потенційних прикладів.

"Подібні ситуації можуть виникати й надалі", – додав Голосов.

Це будуть перші вибори після того, як Росія переглянула Конституцію, яка фактично дозволила Путіну балотуватися вп’яте.

Очікується, що балотуватиметься ще кілька кандидатів, у тому числі представники двох політичних партій — комуністичної та націоналістичної Ліберально-демократичної, — які були зручними спаринг-партнерами під час попередніх кампаній Путіна. Як сталося під час двох попередніх виборів, Кремль також може дозволити ліберальному кандидату взяти участь у перегонах — хоча експерти кажуть, що це все ще відкрите питання, оскільки будь-який такий кандидат, швидше за все, буде агітувати проти війни в Україні.

Наприклад, Борис Надєждін, один із небагатьох російських політиків, які оголосили про свій намір балотуватися, назвав війну "фатальною помилкою" Путіна і заявив, що її припинення буде його першим пріоритетом.

"Путін тягне Росію в минуле", — сказав пан Надєждін цього місяця. "Головна проблема в тому, що Путін руйнує ключові інститути сучасної держави".

Для офіційної реєстрації кандидатом Надєждіну потрібно буде зібрати 100 тисяч підписів з усієї країни. Центральна виборча комісія мала б перевірити їх, процес, який, на думку аналітиків, дозволяє Кремлю відфільтрувати небажаних претендентів.

"Я вважаю ймовірність його реєстрації практично мізерною", – сказав політолог пан Голосов.

На протилежному кінці політичного спектру Ігор Гіркін оголосив про намір балотуватися та об’єднати під своїм прапором усі провоєнні сили. Гіркін, також відомий під псевдонімом Стрєлков, розпалював російський націоналізм як полководець і військовий блогер в Україні, але також час від часу критикував Кремль.

Зараз Гіркін перебуває у в’язниці за звинуваченнями в екстремізмі за критику того, як Путін вів війну, заявивши, що російський лідер був "надто добрим" до своїх супротивників.

І Надєждіна, і Гіркіна навряд чи допустять до перегонів.

Проте вибори потенційно можуть створити для Кремля проблеми, вважають експерти. Хоча результат передбачуваний, вибори в Росії час від часу становлять важливу точку перелому, коли політична система стає вразливішою, ніж зазвичай. Наприкінці 2011 року, наприклад, десятки тисяч росіян заповнили центральні площі Москви та інших великих міст Росії, протестуючи проти парламентських виборів, які вони вважали сфальсифікованими.

Цього року війна в Україні додає новий елемент невизначеності, вважають аналітики. У той час як Росії вдалося стримати український контрнаступ і нарощувати власні штурми, вона жертвує десятками тисяч солдатів, не зумівши досягти жодного суттєвого прориву чи змусити Київ до переговорів.

Китайці можуть допомогти росіянам здробити підземну версію Кримського моста

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The Washington Post написали про те, що керівники Росії та Китаю обговорюють проєкт тунелю "Росія-Крим". Згідно з повідомленнями, перехопленими українськими службами безпеки, російські та китайські бізнесмени, пов’язані з урядом, провели таємні обговорення планів будівництва підводного тунелю, який з’єднає Росію з Кримом, сподіваючись створити транспортний маршрут, який буде захищений від атак з боку України.

Переговори, які включали зустрічі наприкінці жовтня, були спровоковані зростаючою стурбованістю Росії щодо безпеки 18-кілометрового моста через Керченську протоку, який служив ключовою логістичною лінією для російських військових, але двічі зазнав бомбардувань України та залишився вразливою ціллю війни.

Переговори підкреслюють рішучість Росії зберегти свій контроль над Кримом, півостровом, який вона незаконно анексувала в 2014 році, а також зростаючу залежність Москви від Китаю як джерела глобальної підтримки.

Будівництво тунелю біля існуючого мосту зіткнеться з величезними перешкодами, за словами офіційних осіб США та інженерних експертів, які сказали, що роботи такого масштабу, які, ймовірно, коштують мільярди доларів і триватимуть роки, ніколи не проводилися в зоні бойових дій.

Але, незважаючи на сумніви щодо життєздатності плану, за словами експертів, у Росії є чіткі причини для його реалізації. Не зумівши досягти вирішальної перемоги у війні, сказав Олександр Габуєв, експерт із відносин між Москвою та Пекіном Центру Карнегі Росія Євразія, Росія "стикається з ризиком того, що Україна намагатиметься раніше чи пізніше зірвати Керченський міст".

Проєкт також створить політичні та фінансові ризики для Китаю, який ніколи офіційно не визнавав анексію Криму Росією, і чиї компанії можуть потрапити в пастку економічних санкцій, які Сполучені Штати та Європейський Союз запровадили проти Москви.

Тим не менш, перехоплені електронні листи свідчать про те, що одна з найбільших будівельних компаній Китаю заявила про свою готовність взяти участь. Повідомлення були надані The Washington Post українськими чиновниками, які сподівалися викрити проєкт і потенційну участь Китаю. Справжність повідомлень була підтверджена іншою інформацією, окремо отриманою The Post, зокрема корпоративними реєстраційними файлами, які показують, що російсько-китайський консорціум за участю осіб, зазначених у електронних листах, нещодавно був створений у Криму.

Електронні листи, які поширювали офіційні особи консорціуму в останні тижні, згадують зустрічі з китайськими делегатами в Криму. В одному від 4 жовтня йдеться про те, що Китайська залізнична будівельна корпорація CRCC "готова забезпечити будівництво залізничних і дорожніх об’єктів будь-якої складності в Кримському регіоні".

CRCC, державна компанія, побудувала багато з найбільших автомобільних і залізничних мереж у Китаї та встановила значні зв’язки з Росією за останні роки завдяки проєктам, зокрема розширення системи московського метро, яке було завершено у 2021 році. Компанія не відповіла на запити журналістів.

Вищий керівник російсько-китайського консорціуму, що базується в кримському місті Севастополь, відмовився відповідати на запитання про проєкт тунелю.

Пропозиція про тунель з’явилася в той момент, коли Росія просуває інші інфраструктурні проекти на територіях, які вона окупувала з 2014 року або захопила після торішнього вторгнення. Недавні супутникові знімки показали нові ділянки залізниці вздовж узбережжя Азовського моря, частину окупованого сухопутного маршруту, який також з’єднує Росію з Кримом.

Експерти з великих міжнародних транспортних проектів заявили, що будівництво тунелю під Керченською протокою є технічно можливим і що Китай має необхідний досвід і обладнання. Тим не менш, за їхніми словами, це буде величезна ініціатива, порівнянна за масштабом з тунелем між Данією та Німеччиною, який будувався вісім років, коштує понад 8,7 мільярда доларів і стане найдовшим тунелем у Європі. завершується ближче до кінця десятиліття.

Експерти вважають, що Керченський тунель навряд чи вдасться завершити вчасно, щоб допомогти Росії у її військових зусиллях, але Москва може розглядати його як довгострокову інвестицію — таку, яка має на меті забезпечити безпечний зв’язок із територією, за яку можна конкурувати десятиліттями. Прихильники проєкту, схоже, стурбовані економічною атрофією, яка може відбутися без безпечного проходу.

"Для Путіна Крим має символічне значення, що робить його "важливим для з’єднання з матір’ю-Росією", – сказала Марія Шагіна, експерт з питань Росії та західних санкцій Міжнародного інституту стратегічних досліджень. За останні дев'ять років Росія зробила Крим залежним від води, електроенергії та ліній зв'язку, прив'язаних до Росії. Шагіна сказала, що тунель буде "фізичним продовженням наративу", який підтримує Путін.

Зі свого боку, Китай, ймовірно, наполягатиме на принаймні частковій власності над тунелем, додаючи його до свого розширеного переліку глобальної портової та транспортної інфраструктури, кажуть експерти. Китай також міг би фінансувати проєкт і отримувати плату або в вигляді мита, або з російського експорту нафти і газу.

Підземні роботи можуть тривати з мінімальним ризиком, кажуть інженерні експерти, але проєкт все одно поставить тисячі співробітників, дороге обладнання та розгалужені будівельні майданчики в зону досяжності українських ракет.

Через загрозу нападу, за словами експертів, Росія та Китай, ймовірно, не зможуть використовувати нові методи будівництва із залученням гігантських днопоглиблювальних суден на поверхні води. Натомість у них не буде іншого вибору, окрім використання традиційної технології буріння тунелів.

Європа має підкупити Трампа, якщо той переможе на виборах

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Лідери ЄС побоюються, що в разі переобрання колишній президент США може скоротити допомогу Україні, але вони можуть просто підкупити його, запропонувавши угоду від якої той не зможе відмовитися. Таку думку Politico висловив експерт з міжнародної політики та директор Greenmantle Джозеф де Век.

Він вважає, оскільки президент Сполучених Штатів Джо Байден і його попередник наразі за результатами опитувань мають рівні шанси, Європа прокидається, усвідомлюючи ймовірність того, що Дональд Трамп цілком може повернутися у Білий дім. І підготовка до ще одного потенційного президентства Трампа зараз займає європейські уми.

У нинішній ситуації найбільше побоювання Європи полягає в тому, що республіканець може припинити підтримку України з боку США. Республіканці в Конгресі вже блокують мільярди доларів нової допомоги Україні, і після різанини ХАМАС 7 жовтня багато хто в США стверджує, що передача дефіцитних боєприпасів до Києва може підірвати військові зусилля Ізраїлю.

Але те, що Європа має, — це гроші, які можуть стати ключем до переконання республіканців підтримувати Україну.

Іноді Трамп буває напрочуд чесним. В інтерв’ю цієї весни, під час якого він заявив, що припинить війну Росії проти України протягом 24 годин, колишній президент відмовився відповісти, чи сподівається він на перемогу Києва чи Москви. Натомість він відповів: "Знаєте, що я скажу? Я скажу це. Я хочу, щоб Європа вкладала більше грошей. . . Вони думають, що ми зграя придурків. Ми витрачаємо 170 мільярдів доларів на далекі землі, а вони знаходяться прямо поруч із цією землею. Я так не думаю".

Для Трампа розрахунок щодо України є перш за все фінансовим. "Мені не обов’язково вірити в фен-шуй, я роблю це, тому що це приносить мені гроші", — сказав якось чоловік, який обставляє свої готелі відповідно до практики гармонійного дизайну. І подібно до принципів фен-шуй, Трампа також не хвилює порядок безпеки в Європі. Однак він міг би спокуситися на це — якщо це здається вигідним.

Будучи президентом, Трамп спочатку скептично ставився до поставок зброї в Україну, поки його співробітники не переконали його, що експорт зброї буде прибутковим для промисловості США і що Київ заплатить.

Така ж логіка також мотивувала його думки щодо газопроводу "Північний потік-2". У той час як більшість лідерів США виступали проти трубопроводу, оскільки він підірвав би безпеку України, опозиція Трампа була здебільшого мотивована бажанням Європи купувати американський СПГ, а не фінансувати Москву.

Таким чином, Європа повинна скористатися цією зосередженістю на грошах, щоб забезпечити допомогу Україні, і оголосити про багаторічну закупівлю для Києва зброї американського виробництва. Це допомогло б Україні, це допомогло б Європі, а також допомогло б транзакційному Трампу.

Європі це ю коштувало приблизно 45 мільярдів євро на рік, щоб покрити рахунок за підтримку України Америкою. Це 0,3% ВВП Європейського Союзу, або приблизно різниця між 2 відсотками цільових показників НАТО та фактичними витратами Німеччини на оборону за останні два роки.

А пакет довгострокових закупівель зброї зобов’язав би республіканців підтримувати Україну. Ні Трамп, ні скептики щодо України в Конгресі навряд чи скасують фінансовані Європою контракти, які підтримують промисловість США. Водночас Україна отримає багаторічну гарантію на потрібну їй зброю.

Звичайно, каже експерт, трансатлантична чекова дипломатія може здатися грубою, але в ній немає нічого нового. Під час війни в Перській затоці 1991 року, наприклад, Німеччина відмовилася надіслати війська для приєднання до коаліції, яка переслідувала Ірак з Кувейту, вирішивши замість цього внести 17 мільярдів німецьких марок.

Крім того, якщо Трамп переможе в листопаді наступного року, Брюссель, природно, все одно повернеться до розмов про гроші. І було б краще зробити це завчасно з кількох важливих причин.

По-перше, це сигналізує президенту Росії Володимиру Путіну, що підтримка Заходом України не зменшиться. Чим раніше Кремль зрозуміє, що не зможе виграти, чекаючи, тим краще.

Більше того, навіть якщо Байдена переобирають, республіканці, ймовірно, отримають контроль принаймні в одній палаті законодавчого органу США. Отже, Європі знадобиться підтримка республіканців навіть без Трампа.

І, нарешті, Європа бореться з важкою втомою від війни. Опитування показують, що підтримка України падає, а це означає, що європейські лідери повинні діяти зараз, поки вони мають для цього політичну силу та громадську підтримку.