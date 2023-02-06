Росіяни можуть на невизначений час відключити інтернет у Маріуполі, - Андрющенко

Про це інформує радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зазначив, що росіяни планують використовувати засоби моніторингу інтернет-активності. При цьому вони хочуть робити це не лише в окупаційних адміністраціях, а й загалом у Маріуполі.

Так окупанти вже розпочали монтаж обладнання для глобального стеження. Також у суботу, 11 лютого, через те, що ФСБ налаштовуватимуть системи стеження, загарбники на невизначений час відключать інтернет по всіх провайдерах.

Андрющенко зазначає, що росіяни ухвалили це рішення через постійний витік інформації про розташування ворожих цілей, реальність окупації та рівень спротиву. Також вплинуло розповсюдження інформації про марну боротьбу з цими явищами.