Про це розповів директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в ефірі Еспресо.

Він прокоментував інцидент, коли російський Су-35 перехопив польський прикордонний літак під час здійснення польоту над Чорним морем.

"Це свідченням того, що росіяни нахабнішають і перевірять реакцію НАТО. Військовим Альянсу потрібно бути рішучими та дієвішими, бо кордон нахабності росіян лежить там, де їх зустріне сила", - сказав Рябих.

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Експерт додав, що згортання місії Frontex (Європейське агентство з охорони зовнішніх кордонів країн-членів Європейського Союзу) з патрулювання - це вимушений крок станом на зараз.

"За ним має бути інший крок, який б унеможливив подальші подібні дії росіян в акваторії Чорного моря. Росіяни зараз йдуть на загострення ситуації у регіоні. Це може продовжуватися, поки їм не дадуть рішучу відповідь. Такою відповіддю могло бути підняття тих двох літаків про які згадували представники Румунії у повідомленні. Краще б вони потім згадували про застосування винищувачів, а не про факт незастосування", - підсумував він.