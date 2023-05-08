Росіяни нахабнішають і це триватиме до рішучої відповіді, - експерт Defense Express Рябих про перехоплення літака з Польщі
Ситуація, коли російський винищувач Су-35 перехопив польський прикордонний літак L410 Turbolet під час здійснення польоту над Чорним морем - це перевірка НАТО з боку РФ
Про це розповів директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в ефірі Еспресо.
Він прокоментував інцидент, коли російський Су-35 перехопив польський прикордонний літак під час здійснення польоту над Чорним морем.
"Це свідченням того, що росіяни нахабнішають і перевірять реакцію НАТО. Військовим Альянсу потрібно бути рішучими та дієвішими, бо кордон нахабності росіян лежить там, де їх зустріне сила", - сказав Рябих.
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Експерт додав, що згортання місії Frontex (Європейське агентство з охорони зовнішніх кордонів країн-членів Європейського Союзу) з патрулювання - це вимушений крок станом на зараз.
"За ним має бути інший крок, який б унеможливив подальші подібні дії росіян в акваторії Чорного моря. Росіяни зараз йдуть на загострення ситуації у регіоні. Це може продовжуватися, поки їм не дадуть рішучу відповідь. Такою відповіддю могло бути підняття тих двох літаків про які згадували представники Румунії у повідомленні. Краще б вони потім згадували про застосування винищувачів, а не про факт незастосування", - підсумував він.
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