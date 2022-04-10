Росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Ізюма та встановити повний контроль над Маріуполем, - Генштаб ЗСУ

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.



Росіяни намагаються покращити тактичне положення своїх підрозділів на Миколаївському напрямку. Також вони здійснюють спроби прорвати оборону підрозділів ЗСУ в районі Ізюма та встановити повний контроль над Маріуполем.



На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін у положенні та діяльності російських військових немає.



На Слобожанському напрямку ворог продовжує частково блокувати Харків, обстрілює його з реактивних і ствольних артилерійських систем, мінометів. Окупанти переміщують додаткові підрозділи до Ізюма для посилення угруповання.



У Донецькому й Таврійському операційних районах вони продовжують артилерійські та мінометні обстріли на більшості напрямків. Також росіяни ведуть штурм у Маріуполі, завдають авіаударів і намагаються захопити центр міста.



На Південнобузькому напрямку ворог учергове намагався встановити контроль над населеним пунктом Олександрівка, однак зазнав невдачі та втратив до ротної тактичної групи особового складу й техніки.



Російські окупанти продовжили обстрілювати з артилерії Нововоронцовку, Мар’янське, Новогригорівку та Шевченкове. У зв’язку зі значними санітарними втратами особового складу та техніки вони розгорнули військові шпиталі та ремонтні майстерні на тимчасово зайнятих територіях Харківської, Запорізької і Херсонської областей. Унаслідок постійного надходження поранених росіян у шпиталях бракує кваліфікованих медиків. Також окупанти мають проблеми із запасами медичних препаратів, які майже не поповнюють. Персонал ремонтних майстерень має працювати цілодобово в умовах відсутності стабільного постачання запасних частин й агрегатів.



З Ярославської області РФ прибувають бригади для ремонтно-відновлювальних робіт залізниці на тимчасово окупованій території Харківщини.



У населених пунктах Мелітопольського району Запорізької області росіяни обшукують помешкання цивільного населення, перевіряють документи, наявність автівок, запаси продуктів харчування, допитують щодо місць роботи близьких родичів та вимагають інформацію про колишніх співробітників правоохоронних органів, ЗСУ, учасників АТО/ООС.



У Новій Каховці росіяни на місцевих типографіях роблять агітматеріали для "референдуму щодо створення Херсонської народної республіки".



На Луганщині окупанти посилили мобілізацію.



У Донецькій і Луганській областях 9 квітня ЗСУ відбили вісім російських атак, знищили чотири танки, вісім одиниць броньованої та сім одиниць автомобільної техніки ворога.



Повітряні сили ЗСУ 9 квітня уразили три літаки, один вертоліт, п’ять БПЛА та чотири крилаті ракети окупантів.

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