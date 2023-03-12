Про це в ефірі Еспресо заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Кремінна. Білогорівка. Сватове. Те, що там відбувається - це намагання не просто в лобову штурмувати наші позиції. Росіяни експериментують. То технікою їдуть важкою, до 10-12 одиниць, то їде 3 БМП, а між ними йде піхота, чи танк стоїть у глибині лісу і просто розстрілює позиції, чи іноді просто запускають по три роти на штурм. Постійно зараз підключають дрони усіх типів - їх у росіян стало набагато більше", - зазначив він.

За словами Гайдая, тут постійно йде міксована війна.

"Наші захисники намагаються на кожну таку нову хвилю давати гідну відсіч. Вони щось вигадують, планують. Станом на зараз дуже важка, але повністю контрольована ситуація за всіма трьома напрямками", - підсумував очільник ОВА.