"Росіяни намагаються виграти час": у Defence Express назвали стратегічну проблему, що назріває на фронті
Окупанти намагаються виграти час, щоб покращити боєздатність свого кадрового війська. Важливо враховувати цю стратегічну проблему, що назріває на фронті
Про це розповів військовий експерт Defence Express Іван Киричевський в етері телеканалу "Еспресо".
"Ми не враховуємо, що Путін має намір переформатувати кадрові війська та підвищити їх боєздатність. У цьому головна проблема. Дивлячись на тактичну обстановку, важливо враховувати стратегічну проблему, яка назріває", - сказав він.
Росіяни, проводячи піхотні штурми, почали активніше використовувати так званий "Шторм-Z". Це дало можливість армії РФ відновитися, зауважив Киричевський.
"ПВК Вагнер дозволило окупантам певною мірою зекономити кадрову армію, яка в них була. Це дало можливість їм відновитися від поразок у 2022 році та відповідно підготуватися до кампанії 2023 року. Росіяни пішли на цю "гру", використовували штурмовиків, зеків, щоб виснажувати наші війська і готувати свої кадрові", - повідомив він.
Киричевський вважає, що сьогодні проблема на фронті, зокрема в напрямку Новомихайлівки, пов'язана з тим, що росіяни намагаються виграти час для покращення боєздатності свого кадрового війська.
"Спроби росіян атакувати біля Новомихайлівки пов'язані з тим, щоб взяти наших оборонців в Мар'їнці в кліщі. Враховуючи темпи, якими зараз наступає російська армія, окупанти не мають спроможності пробити оборону ЗСУ біля Михайлівки та стрімко піти на Костянтинівку або на Вугледар", - резюмував він.
- Зазначимо, окупанти підійшли впритул до східних і південних околиць Новомихайлівки, а також роблять постійні спроби пробитися до села з півночі. Наразі ця ділянка фронту є найбільш динамічною та потребує нагальної стабілізації.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.46 Купівля 37.46Продаж 38.05
- EUR Купівля 40.78Продаж 41.79
- Актуальне
- Важливе