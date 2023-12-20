"Росіяни намагаються виграти час": у Defence Express назвали стратегічну проблему, що назріває на фронті

Про це розповів військовий експерт Defence Express Іван Киричевський в етері телеканалу "Еспресо".

"Ми не враховуємо, що Путін має намір переформатувати кадрові війська та підвищити їх боєздатність. У цьому головна проблема. Дивлячись на тактичну обстановку, важливо враховувати стратегічну проблему, яка назріває", - сказав він.

Росіяни, проводячи піхотні штурми, почали активніше використовувати так званий "Шторм-Z". Це дало можливість армії РФ відновитися, зауважив Киричевський.

"ПВК Вагнер дозволило окупантам певною мірою зекономити кадрову армію, яка в них була. Це дало можливість їм відновитися від поразок у 2022 році та відповідно підготуватися до кампанії 2023 року. Росіяни пішли на цю "гру", використовували штурмовиків, зеків, щоб виснажувати наші війська і готувати свої кадрові", - повідомив він.

Киричевський вважає, що сьогодні проблема на фронті, зокрема в напрямку Новомихайлівки, пов'язана з тим, що росіяни намагаються виграти час для покращення боєздатності свого кадрового війська.

"Спроби росіян атакувати біля Новомихайлівки пов'язані з тим, щоб взяти наших оборонців в Мар'їнці в кліщі. Враховуючи темпи, якими зараз наступає російська армія, окупанти не мають спроможності пробити оборону ЗСУ біля Михайлівки та стрімко піти на Костянтинівку або на Вугледар", - резюмував він.