Росіяни обстріляли фосфорними боєприпасами село Новоданилівка на Запоріжжі, - ОВА
У Запорізькій області росіяни завдали артобстріл фосфорними боєприпасами в селі Новоданилівка Пологівського району
Про це повідомили у Запорізькій ОВА.
Внаслідок артобстрілу загорівся дах будинку.
"У результаті артобстрілу фосфорними боєприпасами в селі Новоданилівка Пологівського району загорівся дах житлового будинку по вулиці Хрусталькова. Підрозділи ДСНС Запорізької області ліквідували наслідки. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.
Залишається високою загроза застосування противником ракетного озброєння по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на всій території Запорізького краю, а також ймовірність активізації дій російських окупантів із метою просування до міста Запоріжжя.
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