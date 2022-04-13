Росіяни обстріляли фосфорними боєприпасами село Новоданилівка на Запоріжжі, - ОВА

Про це повідомили у Запорізькій ОВА.



Внаслідок артобстрілу загорівся дах будинку.



"У результаті артобстрілу фосфорними боєприпасами в селі Новоданилівка Пологівського району загорівся дах житлового будинку по вулиці Хрусталькова. Підрозділи ДСНС Запорізької області ліквідували наслідки. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.



Залишається високою загроза застосування противником ракетного озброєння по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на всій території Запорізького краю, а також ймовірність активізації дій російських окупантів із метою просування до міста Запоріжжя.





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